Орґанизция одлична, Фестивал нащивени, алє ше мало тарґовало

КУЛА – Пияти по шоре Лєтнї фестивал ручних роботох и сувенирох општини Кула, котри орґанизує Здруженє женох „Идеяˮ зоз Кули и Туристична орґанизация општини Кула, того року першираз отримани у рамикох „Фолклорфестаˮ, чий орґанизатор Туристична орґанизация Кула и општина Кула, 5. и 6. юния у Крамеровей улїчки. Програма котра орґанизована у рамикох „Фолклорфестаˮ отримовала ше од 21 годзин.

Перши вечар на програми участвовали АКУД „Иво Лола Рибарˮ зоз Беоґраду, котри одушевел публику зоз своїм наступом, а после нього свой концерт мала Драґица Радосавлєвич – Цакана на котрим шпивала репетоар жридловей народней музики.

Другого вечара наступели културно-уметнїцки дружтва зоз даскелїх войводянских местох, котри по квалитету анї кус нє заоставали за програму першого вечара.

Орґанизаторе Лєтнього фестивала ручних роботох и сувернирох општини Кула и Туристична орґанизация општини Кула задовольни з нащиву на Сайму и „Фолклорфестуˮ, гоч викладаче своїх продуктох припознаваю же обчековали кус векшу нащиву.

