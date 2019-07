Михаил Дудаш и Томас Ван Дер Плацен нєшка нащивя АК „Русинˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 8. юлия, Атлетски клуб „Русинˮ нащивя двоме познати атлетичаре – дзешецбоєц Михаил Дудаш и европски шампион у дзешецбою Томас Ван дер Плацен зоз Белґиї.

Успишни спортисти на 18 годзин нащивя тренинґ АК „Русинˮ хтори ше отрима у дворе керестурскей школи „Петро Кузмякˮ. З тей нагоди тренере Атлетского клуба поволую шицких заинтересованих же би пришли у цо векшим чишлє привитац спортистох, побешедовац з нїма або подзелїц свойо спортске искуство.

(На насловней фотоґрафиї Томас Ван дер Плацен стої у штредку, а Михаил Дудаш з правого боку).

