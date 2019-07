Поволани екипи за участвованє у квизу „З нами у слами”

КОЦУР – У рамикох манифестациї „Коцурска жатва”, котра ма буц отримана 12. и 13. юлия, млади поволали екипи за участвованє у квизу „З нами у слами” котре ше отрима першого дня манифестациї, на пияток 12. юлия, з початком на 20,30 годзин у кафичу Оаза 2.

Млади зоз Коцура кажди рок пририхтую програму у рамикох тей манифестациї у котрей понукаю нови и интересантни змисти хтори зацикавя младеж з Коцура, а тиж и з других местох.

Як гваря орґанизаторки Мелания Мали и Емилия Чизмар, того року пририхтали змаганє у знаню информацийох зоз рускей традиционалней и поп култури. Члени екипох котри ше буду змагац буду одвитовац на питаня зоз обласци литератури, музики, обичайох… Побиднїцка екипа достанє пригодни награди.

Екипи котри ше жадаю змагац можу ше приявиц при орґанизаторкох до инбоксу на їх Фейсбук налогох https://www.facebook.com/profile.php?id=100015491772098 и https://www.facebook.com/emilija.cizmar. Потребне написац мено екипи, число учашнїкох (найменєй двойо, найвецей штверо) и место одкаль екипа приходзи.

Проєкт у орґанизациї омладини КУД „Жатва”, здруженя КУМ, а потримани з боку шицких котри софинансовали проєкти вязани з манифестацию тогорочней „Коцурскей жатви”.

Вецей информациї о квизу и друженю „З нами у слами” найдзеце на тим линку https://www.facebook.com/events/489833541825629/.

