КОЦУР – Вчера, 7. юлия, у Грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре означене швето Рождества Йоана Хрестителя. З нагоди того швета, вирни у красним числу пришли до Велькей Служби Божей.

Як и каждого року, на швето Яна, по законченей Служби Божей, пошвецани числени букети янового желя. Того року квеце пошвецал о. Владимир Мудри зоз Канади.

