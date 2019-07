У руским оддзелєню Ґимназиї затераз дзевецеро школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до штреднїх школох за школярох хтори закончели основну школу, почал вчера 8. юлия у цалей Сербиї, та и у керестурскей оюновней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”.

До оддзелєня керестурскей Ґимназиї на руским наставним язику затераз розпоредзени 9-еро школяре, од хторих 7-еро зоз Керестура, єдна школярка зоз Вербасу и єдна зоз Дюрдьова хтора и перша на лїстини. До сербского оддзелєня Ґимназиї розпоредзени 19-еро школяре, а до оддзелєня напряму туристичного технїчара розпоредзени 20-еро школяре.

Перши круг упису до штреднїх школох будзе тирвац и нєшка, а на стреду 10. юлия будзе други круг упису за тих школярох хтори останли нєрозпоредзени.

За будуцих першокласнїкох штреднєй фаховей школи и двох оддзелєлньох ґимназиї источашнє тирва и упис, односно приявйованє за биванє у школярским доме.

У тим школским 2018/2019. року у ОШ „Петро Кузмяк” закончуюци испити покладали 34-еро школяре осмих класох.

