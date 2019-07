ШИД – Дзекуюци финансийней потримовки локалней самоуправи у Дому здравя раз у тижню анґажовани дохторe специялисти.

Як виявел директор Домu здравя др Крсто Куреш, стредами до Шиду проходзи дохтор физиятар зоз Сримскей Митровици, а штвартками пациєнтох прима офталмолоґ др Зора Манойлович у пензиї, а єден роботни дзень опредзелєни за препатурнки вожачох и ловарох.

Пациєнтом за препатрунки при спомнутих дохторох потребни упути вибраних дохторох.

