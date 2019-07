ЗМАЄВО – Внєдзелю, 7. юлия, у Змаєве у филияли вербаскей парохиї, на швето Рождества Йоана Хрестителя преславени Кирбай. Вельке число вирнїкох пришло преславиц тото храмово швето Яна.

Службу Божу з тей нагоди служел парох о. Вовк Иґор котри по законченю Служби шицких присутних вирнїкох и помировал.

