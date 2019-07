Атлетичаре Михаил Дудаш и Томас Ван дер Плацен нащивели АК „Русин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Двоме успишни атлетичаре у дзешецбою Михаил Дудаш и Томас Ван дер Плацен зоз Белґиї, нащивели тренинґ Атлетского клубу „Русин” хтори бул отримани вчера на спортских теренох у дворе керестурскей Школи „Петро Кузмяк”.

З тей нагоди, члени Атлетского клубу „Русин” поставяли рижни питаня успишним спортистом, о їх власних успихох и досцигнуцох у швеце спорту, о атлетики, як ше треба костирац, здраво жиц, як то змагац ше у вецейдисциплинох, та и рижни други питаня хтори характеристични за любопитлїви дзецом. После упознаваня, шветово познати атлетичаре дзецом отримали кратки тренинґ през рижни рухи и моторични вежби.

Домашнї спомнутого тренинґу були професийни тренере АК „Русин” Саня Тиркайла и Деян Будински котри обдумали и отримую Лєтню школу атлетики за наймладши дзеци, а од єшенї обчекую и нових членох Клубу.

