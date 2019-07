РУСКИ КЕРЕСТУР – Дринґацки обегованя коньох котри орґанизує Конїцки клуб „Русин” буду отримани на нєдзелю 14. юлия, з початком на 14,30 годзин на крестурским Гиподроме „Леї”.

Предсидатель конїцкого клубу Желько Папуґа наявел пейц обегованя, у медзипрограми за публику предвидзени дефиле парадних запрагох, рижни други интересантносци, а за наймладших заплановани змагательни бависка зоз символичнима наградами, цо уж вецейрочна традиция.

