Служби у Беоґрадзе буду на новей адреси

БЕОҐРАД – После длугого хаснованя каплїци у Вишеґрадскей ч. 23, вирни беоґрадскей парохиї внєдзелю присуствовали остатнєй Служби на тей адреси, бо уж од 21. юлия ше будзе служиц на новей адреси – у римокатолїцкей церкви Криста Краля у улїци Крунска ч. 23, дзе парох Александар Ковачевич, родом зоз Вербасу.

Понеже церква Криста Краля конкатедрала беоґрадскей надбискупиї и прето же є недзелями завжата зоз службами и пред поладньом и пополадню, Служба ше затераз заказує на 17 годзин.

Спомнута церква окреме важна у нашей грекокатолїцкей прешлосци бу у нєй служели нашо двоме перши парохове, Будински и Абодич скорей як ше порихтало будовалїще за власну церкву Кирила Методия у строгим центре Беоґраду у улїци Джушина и Далматинска, а цо шицко препадло кед 1941 р. бул бомбардовани Беоґрад. Там служел и наш владика др. Дионизий Няради кед приходзел до Беоґраду.

У церкви Криста Краля служел и наш владика др. Гавриїл Букатко од 1964 до 1980 року, кед бул источашнє и администратор крижевски и беоґрадски надвладика, а на своїм надбискупским трону дал написац по старославянски свой мото „По Богородици до Христа” котри и нєшка там стої.

Кельо тота локация будзе одвитовац нашим вирним у Беоґрадзе укаже ше з часом алє з оглядом же вона у центре Беоґраду, блїзко преходза числени автобуски превозки котри помогню приходу и одходу наших розошатих вирних, визначел београдски парох о Владислав Варґа.

Пре лєпше информованє як дойсц до тей локациї, мож наволац парохиялни уряд римокатолїцкей парохиї на число 011/3232308 або нашого пароха на 060/7137712.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)