Роботне цело за младих одлучело о проєктох по Конкурсу

КОЦУР – Вчера, 8. юлия, у просторийох Подручней канцелариї у Коцуре отримана друга порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох на чиїм дньовим шоре було и одлучованє о розподзельованю средствох по Конкурсу за проєкти младих. Зоз схадзку предшедовал предсидатель Роботного цела Иван Канюх, а и того року по Конкурсу розподзелєни 300 000 динари цо исти винос як и прешлорочни.

На схадзку були поволани и представнїки шицких здруженьох котри послали прияву на Конкурс. Попри членох Роботного цела, присутни були и секретар Совиту Таня Арва-Планчак, член Националного совиту и представнїк Здруженя младих КУМ Стеван Самочета, потим Любица Няради предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур и предсидателька Здруженя младих „Pact Ruthenorum” Ясна Медєши.

Здруженє младих „Pact Ruthenorum” зоз Руского Керестура вкупно достанє 65 000 динари за два проєкти, 15 000 за „Дньовку 2019” и 50 000 динари за „Младежски дом”, а за треци проєкт котри бул финансовани прешлого року „Руска по журки” нє опредзелєне нїч. Туристичне здруженє Руски Керестур за уж реализовани проєкт „Днї и ноци музея 2019” достанє 30 000 динари, а за проєкт ,,За красши Руски Керестур – волонтерски камп” 50 000 динари.

КУД „Жатва” Коцур за проєкт „Тамбуранє – квиз” достанє 15 000 динари, а за „Вишиванє квиткох” 10 000 динари. Коцурскому здруженю младих КУМ за проєкт „Стретнуце младих Руснацох – Акция 2019” опредзелєни средства у виносу 50 000 динари.

Младим Руснацом у Новим Садзе спред Руского културного центру буду додзелєни 40 000 динари за „Маткованє Lvl up”, КУД ,,Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова будзе реализовац проєкт ,,Литературни вечар за младих” з потримовку од 20 000 динари, а КПД ,,Дюра Киш” Шид проєкт ,,Дзень за младих” з 20 000 динари.

Шицки приявени проєкти були у обласци култури, єдини проєкт ,,За красши Руски Керестур – волонтерски камп” у обласци образованя.

