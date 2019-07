Обновени дзвери на коцурскей церкви

КОЦУР – На церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре нєдавно закончени роботи на обнови бочних дзверох.

Як гварел парох о. Владислав Рац, роботи окончени на предкладанє фамелиї зоз Коцура Владимира и Мариї Сабо-Дайко котри то и вифинансовали.

– Вони питали дошлєбодзенє, подогваряли ше з майстром Славком Гардийом котри зробел шицки интервенциї на дзверох и пошорел тото цо було очкодоване. То була їх добра дзека з яку сцели помогнуц свою церкву – визначел коцурски парох.

