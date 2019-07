Пошвецени венчики на Яна

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Дня 7. юния на швето Рождество Йоана Хрестителя –Яна у церкви Вознесения Господнього було окреме святочно. Гоч Служба була годзину скорей як обично, вирни ше посходзели у вельким чишлє и шицки шейдзешацецеро поприношели прекрашнє виплєцени венчики зоз польского и „янового” квица.

По першираз венчики принєсли и дескелї Руснаци котри тот обичай нє познали бо дотераз нє ходзели до церкви и указали вельке зацикавенє же прецо ше таки обичай трима у нашей церкви. Велї глєдали преклад прекрасних молитвох зоз котрима паноцец пошвецал польске квеце и модлєл за благослов за кажди дом дзе ґод ше положи тот венчик, котри, вєдно зоз молитвами домашнїх и їх добрима дїлами – чува кажде обисце нє лєм од злого алє и дава окреме чувство Божей присутносци у їх живоце.

Окрем векшини старших, присутни були и дзепоєдни дзеци котри то видзели по першираз и преноша тот обичай на нови поколєня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)