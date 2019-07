Отримани 15. Шветови конґрес РРЛ

СТАРА ЛЮБОВНЯ (СЛОВАЦКА) – У Старей Любовнї у Словацкей, од 4. по 7. юлий отримани ювилейни 15. Шветови конґрес Руснацох/Русинох/Лемкох (ШК РРЛ) и 9. Форум русинскей младежи. На нїх активно участвовала 80 делеґати та и дванацчлена делеґация Рускей матки (РМ) зоз Сербиї, на чолє з предсидательом и членом Шветовей ради ШК Дюром Папуґом.

Найвекша увага ШК пошвецена протесней разолуциї хтору Конґрес пририхта и пошлє на найвисши адреси до України и ЕУ, а з нагоди нового закона у тей держави хтори єдини урядови язик предвидзує лєм українски. Вельо ше бешедовало и о пририхтованьох за наиходзаци пописи жительства у шицких державох одкаль членски орґанизациї Конґресу.

Як традицийне були и виберанки за преднякох, та за нового предсидателя ШК вибрани потерашнї предсидатель Штефан Лявинец зоз Мадярскей. За нових членох ШР вибрани исти предсидателє членских орґанизацийох (зоз Сербиї то Дюра Папуґа), єдина нова особа з Америки. Вибрана и нова Ревизна рада, а до нєй вибрани и наш Владимир Бучко з Кули.

На ШК активно зашедали и його Комисиї у хторих тиж окончени ревибор та з нашей делеґациї за предсидательох Комисиї за културу знова вибрана Саня Тиркайло зоз Шиду, а Комисиї за история Борис Фейди з Коцура. До Комисиї за просвиту и язик за члена знова вибрани Славко Пап, до Комисиї за информованє и видавательну дїялносц Мария Дорошки, а до Комисиї за туристику и ґранти Любица Няради, шицки з Руского Керестура.

ШК привитани и з поздравнима писмами од предсидательки Словацкей Зузани Чапуровей, и од предсидателя Влади Петера Пелеґрина, а попри других присутних на Конґресу особнє привитала и народна посланїца зоз Сербиї Олена Папуґа.

Награду ШР у обласци русинскей култури под меном Василя Турока Гетеша за 2019. рок достали Ана Кузмякова з Прешова и проф Иван Поп з Праги. Уручени и 9 подзековни грамоти.

У рамикох Конґресу у валалє Камйонка означени и Дзень Русинох Словацкей, а Конґрес возвелїичала и културно-уметнїцка програма.

На Конґресу тиж одлучене же наступни ШК будзе отримани концом мая 2021. року у Кринїци у Польскей.

