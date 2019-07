ШИД – Вчера почали роботи на асфалтованю часци улїци Святого Сави , єдней з найфреквентнєйших улїцох у городзе.

Будзе преляте 650 метери нового асфалту хтори залапя шицки три розкрижя у спомнутей улїци, на драги у напряме ґранїчного преходу Товарнїк зоз Републику Горватску.

Як нависцене зоз локалней самоуправи, по конєц рока будзе предлужене асфалтованє спомнутей драги по сам гранїчни преход.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)