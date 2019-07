Закончени 10. Рукометни камп у Оджаку

ОДЖАК – Ювилейни 10. Рукометни камп„Оджак 2019” у орґанизациї Рукометного клубу „Оджак” хтори почал 30. юния закончени 8. юлия, а позберал коло 90-еро дзеци основношколского возросту, з вецей местох општинох Оджак и Кула, а спомедзи нїх и 14-еро хлапци и дзивчата зоз Руского Керестура хторих предводзел їх тренер Славко Надь.

Попри каждодньових тренинґох дзеци два годзини препровадзовали и на базену. Циль кампу же би дзеци тренирали рукомет и же би цо лєпше научели бавиц на своїх позицийох у рукомету у своїм клубу. Учашнїки Кампу на памятку достали сувенири и рижни дробни дарунки, а Камп закончени з огньометом.

Камп и того року финансийно потримали потримала Општина Оджак и єй Спортски союз, спонзоре и родичи. Ювилейни Камп нащивели предсидателька Општини Оджак Латинка Василькович зоз сотруднїками, ґенерални секретар Рукометного союзу Войводини Слободан Вишекруна, предсидатель тренерскей орґанизациї Войводини Йован Павлов и други.

