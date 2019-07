Мож ше приявиц за волонтерски камп у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни, тринасти по шоре Медзинaродни волонтерски камп будзе отримани од 22. юлия по 2. авґуст. Камп будзе реализовани у рамикох проєкту „Млади закон” Министерства младежи и спорту Републики Сербиї, а традицийно з помоцу орґанизациї „Млади виглєдоваче Сербиї”.

Ношитель проєкту Волонтерского кмапу Туристичне здруженє Руски Керестур, орґанизаторка кампу Любица Няради, а лидер Йован Живкович корому ше заинтресовани волонтере за камп можу приявиц на телефонске число 065/254 03 32 и на имейл адресу zivkovic.jovan34@gmail.com.

За участвованє ше можу приявиц волонтере зоз валалу и других наших местох а число учашнїкох огранїчене на 15. Зоз иножемства затераз приявени шесцеро волонтере, як и двойо зоз Сербиї. Того року плановане робиц естетске ушорйованє спортских теренох у валалє, та простору коло теренох.

Финасийну потримовку Медзинародному волонтерскому кампу дава Министерство младежи и спорта, а того року по першираз камп потримала и Општина Кула, и то Сектор за младих и Сектор за туризем. Тиж финансийну помоц обезпечело и Роботне цело за младих при Националному совиту Руснацох.

