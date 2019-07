Нєшка будзе отворена Ликовна смотра у Кули

КУЛА – Нєшка, 10. юлия на 19,30 г. у Ликовней ґалериї у Кули будзе отворена 20. по шоре Смотра нєакадемских ликовних уметнїкох општини Кула, а нащивителє буду мац нагоду поопатрац малюнки цали наступни мешац.

Смотру отвори академски маляр Светислав Шлюкич котри будзе задлужени и за фахове оценьованє виложених роботох. Буду представени уметнїцки роботи 18 ликовних творительох зоз општини, а найлєпши спомедзи нїх освоя пласман на Зонску смотру котра тиж так будзе отримана у Кули.

Спомнуту виставу у Ликовней ґалериї годно опатриц кажди роботни дзень од 8 по 12 годзин, як и интервалу од 17 до 20 г.

Орґанизатор Смотри Културно просвитна заєднїца Општини Кула.

