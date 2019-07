Дружтво за руски язик школяром подзелєло припознаня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяром Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” припознаня „Янко Олеяр” и „Славка Сабадош” вчера на окремней програми у Библиотеки у будинку Замок, додзелєло Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Припознаня „Славка Сабадош” достали тогорочни доботнїки школярки Основней школи Емина Няради зоз IVа и Лана Штранґар зоз IVб класи, Олеся Папуґа и Виолета Чизмар школярки VIII а и б класи, док припознанє з меном „Янко Олеяр” достал матурант Ґимназиї на руским язику Жарко Остоїч.

Припознаня їм спред Дружтва уручела Ирина Папуґа, а присутни були и представителє керестурскей Секциї Дружтва Мария Дорошки и Мария Надь. Пречитани и кратки биоґрафиї особох по хторих наволани награди котри Дружтво традицийно додзелює у шицких наших местох дзе ше виучує и пестує руски язик.

Як наглашела Папуґова у 2019. Року Дружтво вкупно додзелєло 142 награди, дипломи и припознаня, од чого 84 зоз Литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша, 35 дипломи на Медзиокружним и 14 на Републичним змагананю з руского язика и язичней култури. Осем припознаня додзелєни з меном Славка Сабадош и єдно з меном Янко Олеяр.

Свою роботу на тему руского язика хтора обявена у часопису Дружтва „Студия рутеника” потим пречитал Керестурец Давид Шанта, нєшка уж студент, а хтору написал як штредньошколєц у Новим Садзе на годзинох руского язика хтори виучовал як виборни предмет.

Ирина Папуґа потим присутним, медзи хторима були и наставнїци руского язика з керестурскей Школи, кратко представела и найновши кнїжки у виданю Дружтва, а медзи нїма окреме интересантна найшвижейша – др Гавриїла Костельника „Хвильки” и „Умартей дзивочки” цо першираз видруковане на руским язику, а пририхтал професор др Юлиян Рамач.

