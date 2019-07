Отримана промоция моноґрафиї дипл. инженєра польопривреди Владимира Сабадоша

ЗОМБОР – Промоция моноґрафиї дипломованого инженєра польопривреди Владимира Сабадоша и його сотруднїкох, под назву „Жем, польопривреда и рурални розвой Городу Зомбору” („Земљиште, пољопривреда и рурални развој Града Сомбора”) отримана вчера, 10. юлия у просторийох Едукативного центру за польопривреднїкох фаховей служби у Зомборе.

На промоциї присустовали визначни госци – городоначалнїца Зомбору Душанка Ґолубович як и єй сотруднїки и представителє Городу, потим, предсидателька општини Оджак Латинка Василькович, помоцнїк покраїнского секретара за польопривреду, водопривреду и лєсарство Младен Петкович, колеґове аґрономи, представителє польопривредних фахових службох як и велї польопривредни продукователє.

По словох автора дїла, дипл. инж. Сабадоша, у кнїжки приказани резултати випитованя польопривредней жеми, а попри тим дати и рижни препорученя за култури хтори ше нє пестую на териториї Войводини. Шици тоти випитованя робени на оглядним полю хторе забера 136 гектари и коло 20 занятих.

Кнїжка наменєна шицким, як польопривредним продуковательом так и фаховцом зоз обласци польопривреди.

