У найновшим чишлє „Руского слова”

НОВИ САД – У двацец осмим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о 15. Шветовим конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох, а „Нашо места” о тим же рухоми мамоґраф на вислуги општином у Войводини.

На бокох „Економия” мож пречитац вецей о косидби жита у наших хотарох, а „Култура и просвита” пише о резултатох закончуюцих испитох у наших школох.

На бокох „Мозаїк” мож дознац як прешол тогорочни 19. Музични фестивал ,,Еґзит”.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” стретнуце зоз нашу госцинску Наташу Роман, нутриционистку, а на тих бокох предлужуєме и фельтон „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот” зазначел Першу причасц у Суботици.

Окрем актуалних висткох зоз фодбалских теренох, на „Спорту” зазначени успих билдерки Шейлa Зарубицa на змаганьох у Италиї.

У тим чишлє виходзи додаток Руске словечко у хторим увидзице шицких учашнїкох на 51. „Червеним пупчу”.

