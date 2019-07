КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Третман пирсканя суньоґох зоз жеми будзе повторени нєшка од 20 до 23 годзин на териториї шицких населєних местох општни Кула, та и у Руским Керестуре.

Пирсканє суньоґох окончи новосадске АД „Циклонизация” зоз препаратом Aqua-K-Othrine котри отровни за пчоли, та ше источашнє апелує на пчоларох же би превжали потребни мири защити.

