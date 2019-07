Ютре почина „Коцурска жатва”

КОЦУР – Ювилейна 40. манифестация „Коцурска жатва” будзе тирвац два днї, а будзе отримана ютре и поютре 12. и 13 юлия.

Перша програма у рамикох тогорочней манифестациї будзе вистава старих фотоґрафийох хтори принєше Здруженє женох „Олория”зоз Дюрдьова и вистава малюнкох Серафини и Силвестера Макайових, на пияток, 12. юлия, з початком на 16 годзин.

Уж на 16,30 годзин, у Лєтней учальнї у Основней школи будзе промоция кнїжки Радмили Ґикич „Корея post scriptum”, о котрей будзе бешедовац Ирина Гарди-Ковачевич.

Од 17,30 годзин, тиж у Лєтней учальнї, представя ше млади тамбураше КУД „Жатва”.

На 18 годзин на истим месце почнє Литературни портрет Ирини Гарди-Ковачевич, а у рамикох того портрета дзецинска драмска секция, Шпивацка ґрупа и Миле и Владо Тамаш представя драмску сличку приповедки „Дзвонїца”.

Потим, на 19 годзин, орґанизация КУМ-а пририхтала Стретнуце младих руских писательох, а за конєц програми у Лєтней учальнї, на 19,45 годзин, ритмична ґрупа КУД „Жатва” ше представи з даскелїма танцами.

На 20,30 годзин у кафичу „Оаза 2” плановани квиз „З нами у слами” котри будзе тирвац по 22 годзин, и потим ше предлуженє зоз журку за младих, а забавни вечар за старших будзе на Площи опрез Руского дому дзе будзе грац оркестер „Жатви” вєдно з оркестром „Карпатох” з Вербасу.

Други дзень „Коцурскей жатви”, на соботу, 13. юлия, почнє зоз традицийним уручованьом хлєба на Площи опрез Руского дома на 17 годзин и наступом дзецинских ансамблох.

На 18 годзин у Школскей сали будзе представена Вистава фотоґрафийох з нагоди 40-рочнїци манифестациї „Коцурска жатва” чий автор Коцана Колєсар. На 18,30 годзин ту буду представени и етно столи.

На 20 годзин у Велькей сали Дома култури почнє Святочни концерт госцуюцих ансамблох и госцох з Бардейова зоз Словацкей – Дзецински фолклорни ансамбл „Венчик”.

По законченю програми, на Площи опрез Дома култури, будзе жива музика и друженє.

