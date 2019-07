БИКИЧ – Ютре, 12. юлия у Бикичу буду госцовац члени ДФЦ „Виєнок“ зоз Бардейова зоз Словацкей Републики хтори отримаю концерт.

Домашнї им будзе КПД „Иван Колтляревски“, а як визначел предсидатель бикичского Дружтва Деян Бобаль, , госци буду млади танєчнїки до 15 роки хтори виведу шаришски руски танци.

Концерт почнє на 19 годзин у Доме култури, уход шлєбодни,а пред концертом госци на чолє з Мирославом Буйдом, предностом Бардейова пооптараю валал.

