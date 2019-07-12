Нєшка почина „Коцурска жатва”

КОЦУР – Ювилейна 40. манифестация „Коцурска жатва” почнє нєшка 12. юлия, а будзе тирвац ище ютре 13. юлия.

Нєшкайша програма почнє на 16 годзин з виставу старих фотоґрафийох хтори представи Здруженє женох „Олория”зоз Дюрдьова и виставу малюнкох Серафини и Силвестера Макайових.

Уж на 16,30 годзин, у Лєтней учальнї у Основней школи будзе промоция кнїжки Радмили Ґикич „Корея post scriptum”, о котрей будзе бешедовац Ирина Гарди-Ковачевич. На истим месце од 17,30 годзин, представя ше млади тамбураше КУД „Жатва”, а од 18 годзин почнє Литературни портрет Ирини Гарди-Ковачевич, у чиїх рамикох, дзецинска драмска секция, Шпивацка ґрупа, и Миле и Владо Тамаш представя драмску сличку приповедки „Дзвонїца”.

Потим, на 19 годзин, орґанизация КУМ-а пририхта Стретнуце младих руских писательох, а за конєц програми у Лєтней учальнї, на 19,45 годзин, ритмична ґрупа КУД „Жатва” ше представи з даскелїма танцами.

На 20,30 годзин у кафичу „Оаза 2” плановани квиз „З нами у слами” котри будзе тирвац по 22 годзин, и потим ше предлужи зоз журку за младих, а забавни вечар за старших будзе на Площи опрез Руского дому дзе будзе грац оркестер „Жатви” вєдно з оркестром „Карпатох” з Вербасу.

Ютрейши дзень „Коцурскей жатви”, почнє зоз традицийним уручованьом хлєба на Площи опрез Руского дома на 17 годзин и наступом дзецинских ансамблох.

На 18 годзин у Школскей сали будзе представена Вистава фотоґрафийох з нагоди 40-рочнїци манифестациї „Коцурска жатва” чий автор Коцана Колєсар. На 18,30 годзин ту буду поставени и етно столи.

На 20 годзин у Велькей сали Дома култури почнє Святочни концерт госцуюцих ансамблох и госцох з Бардейова зоз Словацкей – Дзецински фолклорни ансамбл „Венчик”.

По законченю програми, на Площи опрез Дома култури, будзе жива музика и друженє.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей жатви” поволал шицких же би пришли на тоту традицийну манифестацию. Єй отримованє помогли Општина Вербас, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит Руснацох, Туристична орґанизация Општини Вербас, Месна заєднїца Коцур и привреднїки з валалу.

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