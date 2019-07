НОВИ САД – У наших парохийох по юлиянским календару нєшка припада швето верховних апостолох св. Петра и Павла, а новосадска парохия котра ноши тото мено преслави нєшка свойо храмове швето Кирбай.

Архиєрейска Служба Божа на 199. Кирбай у Новим Садзе почнє на 10 годзин, а возвелїчаю ю числени сващенїкове, а на Служби будзе шпивац и Хор „Гармония”.

Того дня шицким особом котри ноша мено верховних апостолох Петра и Павла нєшка имени дзень.

