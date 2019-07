Нєшка будзе 6. схадзка Скупштини општини Кула

КУЛА – Шеста схадзка Скупштини општини Кула будзе отримана нєшка, 12. юлия на 10 годзин у Велькей сали СО Кула.

На дньовим шоре, будзе розпатранє Звиту о дїлованю Явних комуналних подприємствох котрим снователь општина Кула за 2018. рок, и предклад ришеня о даваню согласносци на Одлуку надпатраюцого одбору ЯКП котрим снователь општина Кула о розподзельованю приходох за 2018. рок, медзи хторима и ЯКП „Руском” зоз Руского Керестура.

Медзи иншим, будзе потвердзованє одборнїцких мандатох, як и приношенє Одлуки о надополнєньох за хаснованє явних поверхносцох.

Будзе дати и предклад Ришеня о менованю Виборней комисиї за окончованє виберанкох за членох совиту месних заєднїцох и Ришеня о менованю другоступньовей Виборней комисиї за членох совитох месних заєднїцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)