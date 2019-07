Од септембра до рускей Ґимназиї руша дзешецеро школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до штреднєй школи „Петро Кузмяк” закончени стреду 10. юлия зоз другим уписним кругом котри бул предвидзени за упис нєрозпоредзених школярох.

У першим кругу хтори тирвал 8. и 9. юлия до руского оддзелєня Гимназиї були розпоредзени 9-еро школяре, од хторих 7-еро зоз Керестура, єдна школярка зоз Вербасу и єдна зоз Дюрдьова хтора и перша на лїстини розпоредзених школярох. До сербского оддзелєня Ґимназиї були розпоредзени 19-еро школяре, а на напрям туристични технїчар 20-еро школяре.

После другого уписного кругу, до Ґимназиї на сербским язику уписана ище єдна школярка, та их тераз вкупно будзе 20-еро, док до Ґимназиї на руским язику уписана тиж ище єдна школярка хтора одустала од школи до хторей була розпоредзена у першим кругу, та од септембра до рускей Ґимназиї руша вкупно 10-еро школяре. Число школярох на напряму туристичного технїчара ше нє пременєло.

З оглядом же шицки три оддзелєня у керестурскей Штреднєй школи и ґимназиї предвидзени за по 30 школярох, мож обчековац ище новоуписаних школярох, понеже у шицких єст шлєбодни места.

