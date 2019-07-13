Нєшкайша програма на „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Ювилейна 40. манифестация „Коцурска жатва” почaала вчера, а нєшкайша програма почнє на 17 годзин на Площи опрез Руского дому зоз традицийним уручованьом хлєба, а потим зоз наступом дзецинских ансамблох.

На 18 годзин у Школскей сали будзе представена Вистава фотоґрафийох з нагоди 40-рочнїци манифестациї „Коцурска жатва” чий автор Коцана Колєсар. На 18,30 годзин ту буду поставени и етно столи.

На 20 годзин у Велькей сали Дома култури почнє Святочни концерт госцуюцих ансамблох и госцох з Бардейова зоз Словацкей – Дзецински фолклорни ансамбл „Венчик”.

По законченю програми, на Площи опрез Дома култури, будзе жива музика и друженє.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей жатви” поволал шицких же би пришли на тоту традицийну манифестацию. Єй отримованє помогли Општина Вербас, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит Руснацох, Туристична орґанизация Општини Вербас, Месна заєднїца Коцур и привреднїки з валалу.

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