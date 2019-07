У новосадскей парохиї преславени Кирбай

НОВИ САД – Пияток, 12. юлия, у Церкви св. Апостолох Петра и Павла у Новим Садзе преславени Кирбай.

Кирбайску архиєрейску Литурґию предводзел о. Михайло Режак, протоєрей ставрофор, декан сримски и парох у Шидзе, а сослужели о. Мартин Дретвич, протоєрей ставрофор конвентуални францискан зоз Винковцох, о. Мелетий Ричико ЧСВВ зоз Малого Березнього на Закарпатю (Україна), о. Михайло Малацко, протоєрей ставрофор и парох у Руским Керестуре и Суботици, о. Владислав Рац, протоєрей ставрофор, декан беоґрадско-банатски и парох у Сримскей Митровици и Беоґрадзе, о. Владислав Рац, протоєрей ставрофор и парох у Коцуре, Бачкей Тополї и Новим Орахове, о. Дарко Рац, протоєрей ставрофор и парох у Бачинцох и о. Платон Салак, ЧСВВ зоз Кули.

У своєй казанї о. Дарко Рац гварел же нєшка швециме верховних апостолох Петра и Павла, тиж наказовал и о їх твардей вири, бо вира то тото цо крашело тих двох апостолох.

На Служби присуствовал и домашнї парох о. Юлиян Рац, вон привитал священїкох, шестри, панїматки и шицких цо пришли подзелїц духовну радосц и привитал госцох и домашнїх.

На початку служби споведал о. Платон Салак, а на Служби шпивал Хор „Гармония”.

На концу було мированє, а Кирбай новосадски парохиянє предлужели у обисцох з найблїзшима, госцами и приятелями.

