Унапредзовнє сотруднїцтва Ошптини зоз вирскима заєднїцами

КУЛА – Представнїки вирских заєднїцох з териториї општини Кула стретли ше зоз предсидательом Општини Кула Дамяном Миляничом и його заменїком Карольом Валком, як и зоз помоцнїками предсидателя општини Єлену Павков и Страхиньом Паравином.

По словох о. Михайла Малацка, керестурского пароха котри присуствовал стретнуцу з боку грекокатолїкох котри жию у нашей општини, було то стретнуце представнїкох шицких вирских заєднїцох, на котрим ше догварели о дальшим сотруднїцтве зоз локалну управу, з огядом же локална самоуправа виражела жаданє же би вецей помагала роботу вирских заєднїцох у свом штредку. Стретнуце прешло у приємней атмосфери.

Предсидатель општини визначл же у наступних рокох Општина будзе видвойовац вецей средства за роботу вирских заєднїцох.

На стретнуцу було бешеди и о управяню з теметовами и о їх отримованю. Догварене же ше буду орґанизовац по парохийох стретнуца предсидателя Општини и представнїкох комуналних продприємствох.

