У Вербаше отримана гуманитарна журка за Наташу Ґайдош

ВЕРБАС – Того викенду у Вербаше, у „Мансарда кафеу”, отримана гуманитарна журка котру орґанизовало Гуманитарне здруженє ,,ЕМпата”.

Циль тей журки бул же би ше назберали средства за младу дзивку з Коцура, Наташу Ґайдош, котра чежко покалїчена у транспортним нєщесцу 2018. року кед и остала без ноги. По законченей регабилитациї, Наташи нєопходна протеза котра єй оможлїви же би цо самостойнєйше могла окончовац каждодньово обовязки и шлєбодно ше рушац.

Журка почала зоз наступом вербаскей ґрупи „Twelve”, а потим наступела позната чарногорска ґрупа „Who See”. Попри добрей атмосфери яка була медзи численима присутнима, витворени и главни циль того вечара.

Уходнїци були розпредати даскельо днї скорей того случованя, а през вечар назберане вкупно 128 730 динари за Наташу. Средства преруцени на рахунок фирми котра будзе правиц протезу котра Наташи нєопходна, а цена тей протези вецей як милион динари.

Як гварели зоз того здруженя, то лєм єдна з велїх гуманитарних активносцох котри ,,ЕМпата” пририхтала за тоту младу дзивку з Коцура.

