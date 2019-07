Дринґацки обегованя коньох починаю зоз парадним дефилеом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Отверанє Дринґациких обеговацких коньох котри орґанизує Конїцки клуб „Русин”, започнє зоз дефилеом парадних запрагох и привитнима бешедами на 14,30 на Гиподроме „Леї”, на нєдзелю, 14. юлия .

На Гиподрому окончена роботна акция и шицко пририхтане за перши обегованя єднозапрагних дринґацких обегованьох котри маю почац коло 15,30 годзин.

За обегованє уписане штерац и пейц конї. На концу обегованьох будзе и єдна реквалификация, пре єдного коня котри ма вибежац свой час, же би могол далєй участвовац на змаганьох.

Помедзи тоти два точки буду орґанизовани рижни интересантни бависка за младших и старших, як цо оцаговнє зоз штранґом, обегованє у мехох, а буду и ище даяки бависка коти затераз останю нєсподзиванє.

На стретнуцу, уж традицийно, же би потримали конїкарох, будзе участвовац и Здруженє женох „Байка” зоз Руского Керестура.

Друженє ше предлужи зоз тамбурашами, хтори почню грац коло 17 годзин, а буду ше вариц два котли паприґашу – баранї и швиньски, та ше присутни годни засмачиц зоз нїма.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)