Перши дзень „Коцурскей жатви” закончени зоз квизом „З нами у слами”

КОЦУР – Перши дзень манифестациї „Коцурска жатва” закончени зоз активносцами котри пририхтали млади. Того року було кус иншак як прешли роки, млади поволали екипи за участвованє у квизу „З нами у слами” котри ше отримал у кафичу Оаза 2.

Орґанизаторки Мелания Мали и Емилия Чизмар пририхтали змаганє у знаню информацийох зоз рускей традиционалней и поп култури. Екипи котри ше змагали одвитовали на питаня зоз обласци литератури, музики, обичайох… Побиднїцка екипа достала пригодни награди.

Змагали ше екипи зоз Коцура, Руского Керестура и Нового Саду, а шицко прешло у барз добрей атмосфери.

По законченим квизу млади предлужели друженє на журки у кафичу, а старши мали нагоду уживац у забавним вечару на Площи опрез Руского дому дзе грал оркестер „Жатви” вєдно з оркестром „Карпатох” з Вербасу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)