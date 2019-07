Литературна часц отвераня манифестациї „Коцурска жатва”

КОЦУР – Друга провадзаца програма тогорочней манифестациї „Коцурска жатва” отримана у Лєтней учальнї у Основней школи. Початок тей литературней часци облапял промоцию кнїжки Радмили Ґикич Петрович „Корея, post scriptum”, кнїжку драгописней прози чий видаватель КУД „Жатва”. На руски язик ю преложела Мелания Шанта, финансовало ю Министерство култури Републики Сербиї, а о самей кнїжки бешедовала Ирина Гарди-Ковачевич.

У другей часци ше представели и млади тамбураше КУД „Жатва”, а потим почала часц програми у котрей представени Литературни портрет Ирини Гарди-Ковачевич. Жадаюци приблїжиц руску литературу ширшей публики, дзецинска драмска секция представела приповедку тей писaтeльки, „Дзвонїца”, през драмску сличку. Шпивацка ґрупа младих КУД „Жатва” хтору водзи и пририхтує Агнета Тимко, як и коцурски шпиваче браца Миленко и Владо Тамаш, одшпивали даскельо стари писнї хтори маю вязи зоз Коцуром.

У остатнєй часци и ритмична ґрупа КУД „Жатва” ше представела з даскелїма танцами, потим у орґанизациї КУМ-а отримане Стретнуце младих руских писательох дзе млади читали писнї, а представена и кнїжка о загадкох и присловкох зоз Словацкей. Числена публика у школскей Лєтней учальнї уживала у пририхтаней програми.

Зоз тим закончени литературни вечар у рамикох манифестациї „Коцурска жатва”, а шлїдзел квиз ,,З нами у слами” котри орґанизовали коцурски млади.

