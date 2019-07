Почала ювилейна 40. „Коцурска жатва”

КОЦУР – У Руским доме у Коцуре вчера, 12. юлия, почала ювилейна манифестация „Коцурска жатва” котра будзе тирвац два днї.

Перши дзень манифестациї почал зоз першу провадзацу програму, виставу малюнкох Серафини и Силвестера Макая, коцурских визначних уметнїкох и виставу старих фотоґрафийох хтору представело дружтво „Олория”зоз Дюрдьова .

Манифестацию отворел предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта зоз словами о самей манифестациї, о творчосци уметнїкох Макайових, о їх сликох котри мальовани на склу и на платну, о значносци шлїду котри охабели.

Тиж представел и фотоґрафиї дюрдьовского здруженя на котрих представена наша история, значни хвильки, свадзби, фамелийни стретнуца, валалски роботи, а шицким нащивительом приблїжела їх значносц и предсидателька здруженя „Олория” Леона Виславски.

Виставу малюнкох и фотоґрафийох нащивителє годни нащивиц и нєшка у Руским доме.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)