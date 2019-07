Значни успихи домашнього Конїцкого клубу„Русин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представнїк керестурского Конїцкого клубу „Русин” Янко Планчак зоз коньом Фани П. З. у першей точки завжал треце место, а зоз коньом Вихор Ж. М. у другей точки штварте место на традицийних Дринґацих обегованьох котри керестурски Конїцки клуб орґанизовал внєдзелю 14. юлия.

Конїцки дринґацки обегованя почали на 14,30 годзин зоз святочним дефилеом парадних запрагох, од котрих за красоту и склад награди достали Медєши Владимир и Йоаким Чизмар.

Потим шлїдзели обегованя у пейцох точкох, дзе побиднїки достали погари, а шицки котри завжали перши штири места у кажедей точки, достали и пенєжни награди.

Помедзи точками младши ше змагали у дисциплинох скаканє у меху, у котрим перше место завжала Кристина Сопка, школярка трецей класи. Зоз штранґом ше оцаговали и младши и старши, а шицки побиднїки достали пригодни награди.

Здруженє женох „Байка” зоз Руского Керестура виложели свойо продукти. Вкупно було вецей як 400 нащивительох, цо и число попредатих уходнїцох того дня.

Конїцки клуб орґанизовал и варенє баранього и швиньского паприґашу котри уварел познати керестурски кухар Михайло Орос.

Змаганє отримане под покровительством општини Кула, з помоцу кереструских ремесельнїкох, поднїмательох, привреднїкох и числених поєдинцох.

