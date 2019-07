Отримана шеста схадзка СО Кула

КУЛА – Шеста схадзка Скупштини општини (СО) Кула отримана 12. юлия, а одборнїки розправяли о шейсц точкох дньового шору.

Одпорнїки перше потвердзели мандат одборнїци зоз виберанковей лїстини „Рух обнови Кральовини Сербиї – Марко Кошутич” Борки Ґак, хтора заменєла ношителя лїстини Марка Кошутича. Потим, одборнїки СО Кула зоз векшину гласох присутних прилапели Одлуку о надополнєньох за хаснованє явних поверхносцох, а тиж и Звит о дїлованю явних комуналних подприємствох хторим снователь општина Кула за 2018. рок.

Одборнїки усвоєли и Ришенє о менованю Виберанковей комисиї, и другоступньовей Виберанковей комисиї за окончованє виберанкох за членох совитох месних заєднїцох. Виберанкова комисиї ше состої зоз по пейц членох, и исто тельо заменїкох членох.

Предсидатель Виберанковей комисиї Стєпан Вакула, а заменїк предсидателя Едит Балинт, обидвоме дипломовани правнїкове. Другоступньова виберанкова комисия составена зоз трох членох и исто тельо заменїкох членох. Предсидатель другоступньовей Виберанковей комисиї за окончоване виберанкох за членох совитох месних заєднїцох Стефан Ґелевайчук, а його заменїк Иштван Надь, обидвоме дипломовани правнїкове.

