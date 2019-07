БИКИЧ – Члени ДФС „Виєнок“ з Бардейова пияток 12. юлия у Доме култури отримали концерт.

Госци ше представели зоз танцами, шпиванками и музику зоз шаришского краю,а публика их наградзовала з аплаузами.

После концерта було орґанизоване друженє, а потим предлужели до Коцура дзе тиж мали наступ.

