Святочни концерт за конєц ювилейней 40. „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Централна фестивалска часц жридловей фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва”, Святочни концерт, отримани всоботу, 13. юлия, у Велькей сали Дома култури. Зоз танцами и шпиванками ше представели числени нашо културно-уметнїцки дружтва, як и госцуюци Дзецински фолклорни ансамбл „Венчик” зоз Бардейова зоз Словацкей котри пришли звелїчац тогорочну ювилейну манифестацию.

Програма почала зоз интонованьом гимни Републики Сербиї „Боже правди” и руску шветочну шпиванку „Браца Русини”, а потим шицких присутних привитал предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач.

На початку фестивалскей часци програми наступели млади тамбураше КУД „Жатва” котри грали вєдно з равноселскима тамбурашами, а потим ше зоз шпиванками представели Мишана шпивацка група КУД „Жатва” и домашня Женска жридлова шпивацка ґрупа. У богатей програми ше шоровали танци аматерох Дома култури Руски Керестур, а Леґиньска шпивацка ґрупа одшпивала и шпиванку зоз провадзеньом Тамбурового оркестра Дома култури.

Аматере ветеранє зоз Руского културного центру Нови Сад ше тиж представели з танцом, як и аматере КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова. Наступели и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду и КУД „Завичайно врело” з Коцура зоз своїма танцами, а тиж и госци з Миклошевцох, аматере КУД „Яким Ґовля”.

Як ше дакеди отримовало прадки у Бачкей, у Коцуре и у Новим Садзе, публики през танєц указали вєдно танцоше зоз Коцура и Нового Саду.

За конєц святочного концерту остали писнї и танци зоз нашого старого краю, а хтори представел ансамбл ,,Венчик” зоз Бардейова зоз Словацкей.

На концу програми предсидател КУД „Жатва” Микола Шанта подзековал шицким котри пришли звелїчац значни ювилей 40. манифестациї „Коцурска жатва”, а окреме визначним госцом зоз Словацкей, панови Мирославови Буйдови и найзаслужнєйшим активистом того Дружтва – Любомирови Сакачови, Миколови Ґубашови, Мариї Дудаш-Фейса, Коцани Колєсар и Снежани Радошевич.

Окрем предсидателя Општини Вербас Милана Ґлушца и предсидателя ВО НС Руснацох Желька Ковача, Святочни концерт провадзели и посланїца у Народней скупштини Републики Сербиї Олена Папуґа, заменїца предсидателя Општини Вербас Миляна Штулич, подпредсидателька Скупштини општини Вербас Мартица Тамаш, предсидатель Ради Основней уметнїцкей школи у Бардейове Василь Гудак, подпредсидатель Словацкого союзу заградкарох у Бардейове Владимир Юрек, директорка основней школи ,,Братство єдинство” Славица Байор, представнїки Туристичней орґанизациї Општини Вербас, представнїки МЗ Коцур, числени члени Националного Совиту Руснацох, його одборох и роботних целох, як и як и представнїки наших установох, институцийох, уметнїцких дружтвох и други.

Програму на тогорочней манифестациї водзели Наташа Медєши и Стеван Самочета, а по завераню Фестивалу друженє учашнїкох и публики предлужене на Площи опрез Дома култури дзе грал оркестер „Жатви” вєдно з оркестром КПД „Карпати” з Вербасу.

Отримованє ювилейней „Коцурскей жатви” помогли Општина Вербас, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Туристична орґанизация Општини Вербас и привреднїки з валалу, бензинска пумпа Тутнєвич.

