Провадзаци програми другого дня „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Всоботу пополадню, 13. юлия, отримани провадзаци програми тогорочней манифестациї „Коцурска жатва”. Пре нєвигодни хвильово условия, дефиле дзецинских ансамблох нє отримани, а планована програма отримана у Велькей сали Дома култури, нє на Площи опрез Руского дому.

Дзивки зоз КУД „Жатва”, пооблєкани у рускей, сербскей и мадярскей ношнї представяюци народи хтори жию у Коцуре, придали хлєб упечени зоз нового жита предсидательови Општини Вербас Миланови Ґлушцови, начальнїкови Бардейовского округу у Словацкей панови Мирославови Буйдови, як и подпредсидательови Месней заєднїци Коцур Стеванови Самочетови. Як гварел предсидатель КУД ,,Жатва” Микола Шанта, жито култура котра ше пестує у Коцуре и представя символ ситосци, здравого дружтва, а жатву жита преславюєме як символ богатства и задовольства.

Предсидатель Ґлушац визначел значносц манифестацийох як ,,Коцурска жатва”, окреме таки ювилей од 40 роки яки ше означує того року, а наглашел же пре добру дзеку и труд шицких аматерох и госцох, локална самоуправа вше будзе потримовац и помагац таки манифестациї хтори пестую мултикултуралносц.

Попри спомнутих, програми присуствовали и заменїца предсидателя Општини Вербас Миляна Штулич, подпредсидателька Скупштини општини Вербас Мартица Тамаш, предсидатель ради Основней уметнїцкей школи у Бардейове Василь Гудак, подпредсидатель Словацкого союзу заградкарох у Бардейове Владимир Юрек, директорка основней школи ,,Братство єдинство” Славица Байор, як и представнїки руских установох, институцийох, културно-уметнїцких дружтвох.

Шицки присутни у полней сали Дома култури могли видзиц як дакеди випатрало кед ишли людзе з поля после жатви жита ґу ґаздови хтори их поєднал през кратку драмску сличку хтору порихтали старши члени КУД ,,Жатва ”, а потим могли уживац у танцох дзецинских фолклорних ансамблох КУД ,,Жатва ” и КУД ,,Завичайне врело”. Госци з Бардейова зоз Словацкей дзецински фолклорни ансамбл „Венчик” ше тиж представели публики з орхестром и танцами.

У предлуженю, у Школскей сали була представена Вистава фотоґрафийох з нагоди 40-рочнїци манифестациї „Коцурска жатва” чий автор Коцана Колєсар, длугорочна активистка Дружтва и предсидателька Активу женох. На истим месце були поставени и богати етно столи котри порихтали коцурски жени, а шицки нащивителє могли коштовац.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)