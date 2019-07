Гайдук и Борец ше пласовали до Сримскей лиґи

ШИД – У реваншу баража за пласман до Сримскей лиґи фодбалере Гайдуку з Вишнїчева (општина Шид) победзели Словен з Руми з 4:1 и попри того же у першим змаганю бавели нєришено 2:2 пласовали ше зоз Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим до висшого ранґу до Сримскей лиґи.

Тиж до Сримскей лиґи ше пласовал и Борец з Мартинцох (општина Сримска Митровица) хтори на госцованю у реваншу победзел Крушедол зоз 3:0, а у першей утакмици страцел зоз 2:1.

У Медзиопштинскей лиґи Срим окрем ОФК Бикичу и Обиличу 1993 зоз Куковцох од єшенї зоз општини Шид ше буду змагац и Сримец з Беркасова и Єднота зоз Шиду.

