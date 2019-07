Турнир освоєли Bербащанє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Ноцни турнир у малим фодбалє закончени внєдзелю 14. юлия. Змаганя отримани у штирох катеґорийох – младши пионире, пионире, ветеранє и сениоре.

У катеґориї пионирох були приявени 6 екипи, а медзи нїма у катеґориї младших пионирох найлєпша була екипа ФК Русин, друге место завжала екипа Кузмяковци, а треце место припадло младшей екипи Русин шицки три з Керестура.

У катеґориї старших пионирох перше место однєсла екипа Крущич, друге место екипа Русин, а треце место припадло екипи Булс обидва екипи з Керестура.

У катеґориї ветеранох найлєпша екипа була Стр Леонида зоз Степановичева и Змаєва, друге место припадло екипи Без спонзора зоз Керестура, а треце место завжала екипа Кула.

Найвецей, дзевец екипи приявени у ґрупи сениорох, дзе найлєпша була екипа Петролукс зоз Вербасу, друге место припадло екипи ҐС Амбиєнт зоз Кули, а треце место екипи Тапетария еуро зоз Керестура.

На концу змаганя титулу найлєпшого бавяча достал Бодонї Борис зоз екипи Петролукса зоз Вербасу, найлєпши ґолман бул Михайло Надь зоз екипи Тапетария Еуро зоз Керестура, а за найлєпшого стрилца преглашени Деян Давидович зоз екипи ҐС амбиєнт зоз Кули.

Награда за 1. место виношел 100.000 динари, за 2. место 30.000, за 3. место 20.000 динари, а погар найлєпшим уручела рукометашка Злата Паплацко.

