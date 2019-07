Фестивал „Kраса розличносцох“ – лєм „Гармония“ виходзела на „бис“

КРУЩИЦА – Од 12. по 14. юлий того року у Крущици при Билей Церкви у Банату отримани фестивал „Краса розличносцох“. Орґанизатор фестивала була „Ческа беседа“ зоз Крущици, а на єй поволанку, попри домашнїх, участвовали и културно-уметнїцки ансамбли зоз Ческей, Румуниї, Билей Церкви, Нового Саду и Жаблю.,

Першого дня, пияток, 12. юлия, було святочне отверанє фестивала у Городским парку у Билей Церкви, з наступом домашнїх ансамблох, всоботу, 13. юлия у валалє Крущици наступели хорски ансамбли и шпивацки ґрупи, а 14. юлия, тиж у Крущици, наступели танєчни ансамбли.

Другого дня Фестивала наступел и хор Руского културного центра и Церкви св. Апостолох Петра и Павла з Нового Саду. Публика його наступ з вельким одушевийом привитала. Єдино наш хор з длуготирвацим кялпканьом бул поволани наступиц на „бис“.

