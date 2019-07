Ище єдно удатне змаганє, а перше место зоз 7 килоґрами риби

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочне змаганє у лапаню билей риби на дуґов було орґанизоване прешлей нєдзелї, 14. юлия на Лалицкей писти на беґелю Дунай-Тиса-Дунай, вкупно участвовали 18-еро рибаре, члени Здруженя. Змаганє отримане вецей яґод мешац познєйше у поровнаню зоз прешлорочним, но то нє уплївовало на успихи и на полни рибарски мрежи, та и перше место котре обезпечене зоз скоро 7 килоґрами влапеней риби.

Тей нєдзелї хвиля нє здабала на лєтну, по сликох у даєдних хвилькох аж баржей випатрало же то можебуц октоберска Чукияда, а очежуюце за лапанє було же по бегелю нєпреривно плївала шашка котрей єст надосц у цалим беґелю. Вшелїяк же искусни рибаре лєм вицаговали рибу зоз води и полнєли свойо мрежи котри крашнє важели на финалним мераню.

Змагали ше 10-еро у пионирскей катеґориї, а осемцме у сениорскей катеґориї. У катеґориї сениорох перше место завжал Златимир Рамач зоз влапенима аж 6,965 килоґрами риби, потим друге место Мирко Фекете котри у мрежи мал 3,105 кґ, а треце место Янко Фекете чий улов чежел 2,510 кґ. Попри нїх змагали ше ище Сашо Виславски, Божидар Хрнчан, Мирко Лазор, Яким Джуджар и Владимир Ходак.

Подмладок „Коляку” – пионире тиж зазначели удатни улов, а интересантне же медзи учашнїками найлєпша була Єлена Фейди котра вкупно з води вицагла 0,595 кґ, потим друге место завжал Матей Виславски зоз 0,355 кґ, а треце место Неманя Будински зоз 0,325 кґ. Попри нїх участвовали и Тадей Виславски, Стефан Колошняї, Марко Колошняї, Лука Иличич, Марио Иличич, Антоний Виславски и Шанта Александар.

По законченю трогодзинового змаганя за шицких учашнїкох, членох Здруженя и публику у лєтнїковцу Здруженя на базену бул порихтани полудзенок котри уварел искусни Юлиян Винаї котри на тот завод нє участвовал у змагательней часци, а побиднїком уручени и символични награди з аплаузами.

Наймладши учашнїки були у провадзеню старших, алє ше змагали самостойно, та мож повесц же попри змагательох, з тей нагоди було присутне и красне число публики, котра давала щиру потримовку своїм фаворитом.

