Почали пририхтованя за манифестацию „Днї керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристично-привредно-културна манифестация „Днї керестурскей паприґи” у Руским Керестуре будзе отримана 17. авґуста з початком на 10 годзин. Обчекує ше приход госцох зоз Словацкей, Мадярскей, представнїкох локалней и покраїнскей власци, як и заградкарох зоз цалей нашей держави.

Пририхтованя за Манифестацию уж при самим концу, а спред орґанизатора Здруженя продуковательох паприґи „Капсикум анум” Душица Орос потолковала плановани змисти.

– Всоботу, 17. авґуста зоз початком на 10 годзин програма Манифестациї започнє зоз вареньом айвара, потим буду поставени штанди зоз польопривреднима продуктами и домашню роботу, а вец ушлїдзи обиходзенє даскелїх парцелох зоз нашу паприґу, оглядних польох на котрим будзе представена нова сорта червеней паприґи – визначела вона.

За наймладших предвидзени уж традицийни тематски маскенбал, та и змаганє за найкрасшу маску, потим, змаганя у вареню айвару, за найкрасши штанд, за найчежшу паприґу, а побиднїки з тей нагоди достаню и пригодни награди.

За участвованє на Манифестациї шицки заинтересовани треба же би ше приявели по 12. авґуст. За змаганє у вареню айвару може ше приявиц кажде хто дума же є достаточно схопни, а орґанизаторе за тоту нагоду обезпеча паприґу, шпоргети и древо, а длужносц змагательох лєм же би принєсли свойо присмачки як и судзину у хторей буду вариц айвар.

Поволани и шицки хтори жадаю представиц даяки свойо домашнї лєбо польопривреднi продукти за хторих, як и дотераз, буду поставени штанди. За пополадньово годзини предвидзена Културно-уметнїцка програма на хторим буду участвовац члени Дома Култури Руски Керестур, як и добре познати бенд „Пицикато”, а ище вше нє догварени наступ познатших музичарох.

Уж традицийно, будзе и богате понуканє єдлох варених у котлох, за чийо варенє ше тиж можу приявиц шицки заинтересовани, а познате же того дня шицки гражданє Руского Керестура єдза на Манифестациї.

Место на котрим ше отрима централна преслава тей Манифестациї останє исте, у малим парку у центру дзе буду поставени штанди спонзорох и ручних роботох котри представя наш валал и край, а шицки заинтересовани годни нащивиц и музей у Замку хтори будзе отворени од 14 годзин.

Манифестацию того року потримаю числени спонзоре медзи хторима рижни хемийни и нашеньски хижи, осиґуруюци дружтва, банки, одкупйоваче, валалски привреднїки и други. З тей нагоди, орґанизаторе поволую и шицких заинтересованих поєдинцох и привреднїкох з валалу хтори дзечни финансийно помогнуц тоту Манифестацию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)