У цеку роботи на керестурскей каплїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом прешлого мешаца ЯКП „Руском” розпочало санацию крова на рускокерестурскей каплїчки, понеже закрице премакало.

Як за „Рутенпрес” визначел директор „Рускому” Иґор Фейди, затераз кломфере пременєли плехи на концох крова, заменєна єдна часц гредох и латох, а плановане меняц и черепи хтори попукани. „Руском” ма у плану пременїц и старши черепи, як и омалтеровац конци коло черепох на тих местох дзе премакало.

По законченю отримованя желєней поверхносци, штредком єшенї, ЯКП Руском тиж планує обилїц каплїчку знука и звонка, а оконча и фарбенє як и замену лампериї хтора препадла.

