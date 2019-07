Делеґация зоз Словацкей при предсидательови Општини Вербас

ВЕРБАС – Сотруднїцтво котре општина Вербас уж роками отримує зоз Републику Словацку потвердзене и прешлого викенду, кед делеґация зоз Словацкей зоз Бардейова вєдно зоз делеґацию зоз Коцура, подпредсидательом Месней заєднїци Стеваном Самочетом и подпредсидательку КУД „Жатва” Весну Раґаї-Цап, при предсидательови Општини Вербас Миланови Ґлушцови.

На ювилейней тогорочней манифестациї „Коцурска жатва” у Коцуре специялни госци були Дзецински фолклорни ансамбл „Венчик” зоз Бардейова зоз Словацкей, вєдно зоз делеґацию у котрей були и начальнїк Бардейовского округу пан Мирослав Буйда, предсидатель Ради Основней уметнїцкей школи у Бардейове Василь Гудак, и подпредсидатель Словацкого союзу заградкарох у Бардейове Владимир Юрек.

Вербас уж пестує братски одношеня зоз Свиднїком хтори потвердзени зоз подписану Повелю о братименю, алє як гварел предсидатель Ґлушац, заинтересовани су же би ше таки одношеня преширели и на Бардейов.

– Представели зме колеґом зоз Словацкей привредни характеристики нашей општини, як и плани будуцих роботних зонох за котри би могли буц заинтересовани инвеститоре зоз Словацкей. Алє, акцент бул на културним сотруднїцтву и пестованю мултиетнїчносци, як и на потримовки шицким националним заєднїцом у Сербиї и у Словацкей, з цильом же би ше очувала традиция и идентитет – визначел Ґлушац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)