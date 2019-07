Почала сезона дюрдьовского бостану

ДЮРДЬОВ – Од початку прешлого тижня мож купиц дюрдьовски бостан. Ґереґи и динї нєзапаметано слатки, як толкую продукователє тогорочни квалитет вельо векши яки ше обчековало, з оглядом на нєвигодну ярню хвилю.

Перши ґереґи ше предавало по пейдзешат динари за килоґрам на мало, цо за двацец динари вецей як прешлого року. Од вчера цена штерацец динари, а динї ище вше затримали исту цену, шейдзешат динари.

Тогорочна сезона бостану пожнєла дзешец до штернац днї у одношеню на прешли рок. Дюрдьовски бостан мож купиц вонконцом главней улїци у валалє, як и на маґисталней драги. Медзитим, и на главней драги у валалє и на маґистралней драги єст накупцох котри предаваю бостан привежени зоз Сриму як домашнї дюрдьовски.

