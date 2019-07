У найновшим числу „Руского слова”

НОВИ САД – У двацец дзевятим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о локалних конкурсох у обласци информованя, а „Нашо места” о главних комуналних темох у општини Вербас.

На бокох „Економия” мож пречитац о тим же дюрдьовски ґереґи нїґда нє були сладши, а „Култура и просвита” пише о ювилейней 40. „Коцурскей жатви”.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” стретнуце зоз Любицу Гаргай зоз Петровцох. А „Духовни живот” зазначел як преславени Кирбай у Новим Садзе.

Окрем актуалних висткох зоз фодбалских теренох, на „Спорту” зазначени и Конїцки обегованя на керестурских Лейох.

У тим чишлє виходзи додаток „Дом и фамелия” у хторим пречитаце як здобуц и як зачувац щесце.

А нови рецепти дознаце у рубрики „Хладок и горуци тепши”.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)